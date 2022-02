Dass Tchibo seine Preise erhöht, ist eine Art Warnsignal der gesamten Branche. Allgemein gilt: Wenn Tchibo teurer wird, lassen die anderen Anbieter nicht lange auf sich warten. Da das Unternehmen direkter in die Preisgestaltung involviert ist, kommuniziert es in der Regel seine Preispolitik transparent und direkt. Möglich ist das aber nur, weil der Konzern den finalen Preis seiner Produkte selbst festlegen kann. Denn der Konzern betreibt eigene Filialen, in denen der selbst geröstete Kaffee an den Endkunden verkauft wird.