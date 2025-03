Der Leipziger Kaffeehändler Jens Klein importiert vor allem Rohkaffee aus Nicaragua. Einmal im Jahr bringt er 20 bis 30 Tonnen nach Deutschland. Derzeit habe er noch Rohkaffee vom letzten Jahr auf Lager, sagt Klein. Er erwartet, dass die neue Ernte teurer wird. "Wir stecken in Nicaragua noch in der Erntezeit. Wir gehen aber davon aus, dass wir zu Mai hin dann mit 15 bis 20 Prozent Preiserhöhungen an den Start gehen müssen“, so Klein.