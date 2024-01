Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof steht zum dritten Mal binnen drei Jahren vor der Pleite. Wie das Handelsblatt unter Berufung auf Insider berichtet, will das Unternehmen am Dienstag einen weiteren Insolvenzantrag einreichen. Angestrebt werde ein normales Verfahren und keine Sanierung. Die Zukunft der 15.000 Beschäftigten in den 92 verbliebenen Warenhäusern sei damit ungewiss. Galeria hat sich bislang nicht dazu geäußert.