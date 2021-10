Dass es in Deutschland weniger Risikokapital gibt, mag auch an Risikoscheu liegen. Neun von zehn Start-Ups gehen pleite, nur eins startet womöglich richtig durch. Reint Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle sagt, auch Börsengänge seien für Start-ups in Deutschland nicht leicht. "Wer kauft denn solche Aktien von so einem Start-Up, das gerade an die Börse gegangen ist? Pensionsfonds gibt es in Deutschland nicht. Universitätsstiftungen wie Harvard, Stanford und so weiter sind die größten Investoren in solche Start-Ups. Gibt es in Deutschland auch nicht. Es gibt in Deutschland am Ende nur Versicherungen."