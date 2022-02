Kemfert rechnet nicht damit, dass Putin die Öl- und Gaslieferungen in den Westen vollständig einstellt. "Damit würde sich Russland ins eigene Fleisch schneiden", so die Ökonomin am DIW Berlin. "Sie sind auf die Einnahmen angewiesen. Knapp die Hälfte der russischen Staatseinnahmen kommt aus dem Verkauf von Öl, Gas und Kohle".