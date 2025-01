Bearbeitungsdauer Kfz-Versicherung: Schadensregulierung dauert immer länger

Hauptinhalt

20. Januar 2025, 12:24 Uhr

Die Bearbeitungsdauer bei den Kfz-Versicherungen dauert derzeit immer länger. Das könnte noch immer an Corona-Nachwehen und dem Fachkräftemangel in der Versicherungsbranche liegen. Die Verbraucherzentrale Sachsen bietet in so einem Fall Hilfe an. Einige Versicherungen wollen mehr Personal einstellen.