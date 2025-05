MDR AKTUELL: Sie leben seit über 15 Jahren in den USA. Erinnern Sie sich noch an Ihre ersten Eindrücke?

Richard Socher: Ich kam damals über einen kurzen Umweg in New Jersey und Princeton für ein Jahr nach Stanford und habe mich direkt in die Uni verliebt. Dort habe ich zwar sehr viel gearbeitet, aber man hatte das Gefühl, eine halbe Stunde pro Tag hat man Urlaub. Man sitzt zwischen Palmen, isst in den Dining Halls der Mensen, die sehr gutes Essen haben, und danach arbeitet man wieder bis in die Puppen. Aber man hat eben jeden Tag gefühlt ein kleines Urlaubsfenster.

Die erste Verknüpfung mit der Tech-Branche hatte ich dann gegen Ende des Ph.D, als Venture Capital Investoren mich angemailt haben und gesagt haben: Wow, deine Forschung hat jetzt schon so viel Impact als Doktorand. Wir würden gern mit dir reden und dir vielleicht Geld geben, um deine Forschung in eine Firma umzuwandeln.

Bildrechte: IMAGO / dts Nachrichtenagentur Zur Person Der gebürtige Dresdner Richard Socher zählt zu den meistzitierten KI-Forschern. Nach seinem Studium der Computerlinguistik in Leipzig und Saarbrücken zog es ihn in die USA. Dort legte er an den Elite-Universitäten Princeton und Stanford mit seiner Forschung zur Sprachverarbeitung von neuronalen Netzen wichtige Grundsteine für KI-Anwendungen wie ChatGPT.



Nach seiner Promotion gründete Socher 2014 das Startup "MetaMind", das 2016 von "Salesforce" übernommen wurde. Nach mehreren Jahren als "Chief Scientist" bei dem KI-Unternehmen gründete er 2020 mit "You.com" erneut ein Unternehmen, dem er bis heute als CEO vorsteht. Die TU Dresden verlieh Socher im April 2024 für seine Forschung die Ehrendoktorwürde.

War das auch ausschlaggebend für Sie, dauerhaft in Kalifornien zu bleiben?

Für mich war es immer wichtig, dass ich da bin, wo die beste KI-Forschung passiert. Nach Stationen in Leipzig, Saarbrücken und einem Erasmus-Jahr in Frankreich stand für mich fest, dass ich nach Stanford will und nach einigen Ablehnungen habe ich das auch geschafft.

Meine Hoffnung war dann eigentlich, Professor zu werden, und ich bekam auch ein Angebot für eine Professur. Die habe ich aber erstmal verschoben, um mein Startup auf den Weg zu bringen, und als ich mein Team angestellt hatte und alles lief, wollte ich das nicht einfach aufgeben. Gleichzeitig konnte ich auch innerhalb meines Startups noch weiter zu KI forschen. Und Stanford hat mir erlaubt, nebenbei die erste Vorlesung in der Welt für neuronale Netze für Sprachverarbeitung zu halten.

Hätten Sie in Deutschland eine ähnliche Karriere machen können?

Ich hatte auch Angebote für Doktorandenstellen in Deutschland und habe schon eine Weile darüber nachgedacht. Aber ich hatte das Gefühl, meine Ideen in Deutschland nicht so gut realisieren zu können. In den USA fing ich dann bei einem der berühmtesten Professoren für Sprachverarbeitung an. Diese Fachrichtung hat damals die neuronalen Netze fast vollständig abgelehnt. Aber als ich ihm meine Ideen vorstellte, sagte er: 'Ich kenne mich zwar mit neuronalen Netzen auch nicht aus, aber das lernen wir zusammen' – und das haben wir dann gemacht.

So etwas gibt es in Deutschland nicht so häufig. Ich sage nicht, dass es das nie gibt. Aber in Deutschland werden Professoren häufiger etwa für bestimmte Algorithmen in der Informatik berühmt und arbeiten dann vor allem in diesem Bereich. Selten machen sie etwas komplett Neues.