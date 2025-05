Hätten Sie in Deutschland eine ähnliche Karriere machen können?

Ich hatte auch Angebote für Doktorandenstellen in Deutschland und habe schon eine Weile darüber nachgedacht. Aber ich hatte das Gefühl, meine Ideen in Deutschland nicht so gut realisieren zu können. In den USA fing ich dann bei einem der berühmtesten Professoren für Sprachverarbeitung an. Diese Fachrichtung hat damals die neuronalen Netze fast vollständig abgelehnt. Aber als ich ihm meine Ideen vorstellte, sagte er: 'Ich kenne mich zwar mit neuronalen Netzen auch nicht aus, aber das lernen wir zusammen' – und das haben wir dann gemacht.

So etwas gibt es in Deutschland nicht so häufig. Ich sage nicht, dass es das nie gibt. Aber in Deutschland werden Professoren häufiger etwa für bestimmte Algorithmen in der Informatik berühmt und arbeiten dann vor allem in diesem Bereich. Selten machen sie etwas komplett Neues.