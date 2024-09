Die Bundesnetzagentur erwartet, dass der Strombedarf von Rechenzentren in Deutschland bis zum Jahr 2045 auf das Doppelte bis Fünffache steigen könnte. Bis zu 88 Terawattstunden (TWh) könnten es dann sein – 2022 waren es rund 18 TWh. Schon heute erklärt die Behörde, "dass bei einzelnen Netzbetreibern Anfragen von Rechenzentren vorliegen, die die derzeit vorhandenen Kapazitäten überschreiten". Besonders rund um den Internetknoten in Frankfurt am Main und in Ballungsgebieten wie Berlin oder München wird Strom bereits zur knappen Ressource.