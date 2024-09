Staatsleistungen Darum bezahlen wir alle für die Kirche

In anderen Bundesländern sieht das anders aus. So schreibt der Südwestrundfunk (SWR): "Rheinland-Pfalz ist neben Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt eines der Länder, die am meisten zahlen müssen. Der Grund: In diesen Regionen gab es besonders viele Enteignungen." Susanne Gellweiler, Pressesprecherin des Ministeriums für Wissenschaft und Gesundheit Rheinland-Pfalz sagt, dass das Bundesland im Jahr 2024 Staatsleistungen in Höhe von insgesamt 67.916.640 Euro an die evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer zahle. In Sachsen-Anhalt sind im Haushaltsplan für 2024 insgesamt 43.906.900 Euro vermerkt (36.412.300 Euro für die evangelischen Gliedkirchen und 7.494.600 Euro für die katholische Kirche).