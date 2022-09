Der russische Staatskonzern dürfte in den kommenden Monaten also Anwaltspost aus Deutschland bekommen. Doch er hat vorgesorgt. Bislang machte Gazprom für alle Lieferunterbrechungen höhere Gewalt geltend. Mal fehlte angeblich eine Turbine aus Deutschland, mal war eine andere defekt.

Ob das wirklich gestimmt hat, könnte final vor Schiedsgerichten entschieden werden. Auf die einige man sich in der Regel schon mit dem Liefervertrag, sagt der Hallesche Wirtschaftsprofessor Christian Tietje. Es würde ihn überraschen, wenn das in den Verträgen mit Gazprom anders sei. "Man müsste ein solches Verfahren initiieren, beispielsweise in Stockholm. Es ist davon auszugehen, dass die russische Seite nicht erscheinen wird. Dann müsste das Verfahren einseitig durchgeführt werden. Es müssten Zeugen gehört werden. Das wäre natürlich alles sehr kompliziert."