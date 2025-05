Was Anja Kühn zum Arbeiten benötigt, hat sie bei sich zuhause. In einem Zimmer ihrer Leipziger Altbauwohnung bewahrt sie Schminkutensilien auf: Puder, Pinsel, Rouge und Cremes. An der Wand hängt ein großer Spiegel. Kühn betreibt hier, wie sie selbst sagt, Gesichtszauberei. Sie ist selbständige Maskenbildnerin: "Eigentlich wollte ich mal Journalistin werden", erzählt sie, "das war mein eigentliches Berufsziel. Ich habe mich dann dafür entschieden, weil ich gerne möchte, dass Frauen feststellen, wie wunderschön sie sind. Die meisten Frauen, die in den Spiegel schauen, sehen in allererster Linie ihre Mängel."