Eine Fracking-Anlage im US-Bundesstaat Colorado, das Bild stammt von 2016. Bildrechte: dpa

Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sagt, dass LNG-Gas tatsächlich eine sehr schlechte Klimabilanz habe – vor allem, wenn man auf die Produktionskette schaue. Das fängt nach Angaben von Luderer damit an, dass bei der Gasförderung, je nachdem, wo und wie sie erfolgt, erhebliche Mengen an Methan entweichen können: Methan wiederum ist ein sehr kraftvolles Treibhausgas. Hinzu kommt bei Flüssiggas, dass seine Verflüssigung und seine Regasifizierung für den Transport nach Europa extrem energieintensiv sind.



Auch bei der Förderung von LNG entsteht Kohlendioxid – die Menge entspricht etwa nochmal der Hälfte, die beim Verbrennen des Gases im Kraftwerk entsteht und das ist in der Tat etwas, was dazu führt, dass Gas aus Klimasicht auch keine übermäßig gute Option ist.