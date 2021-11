Klimaneutrales Wohnen Milliardenkosten bei energetischer Sanierung

Zusammen verbrauchten nach Angaben der Deutschen Energieagentur (DENA) alle Gebäude in Deutschland 2019 circa 855 Terrawattstunden Endenergie. Das entspricht rund 34 Prozent des gesamtdeutschen Endenergieverbrauchs in diesem Jahr.*** Dabei werden über 80 Prozent der Energie in Wohngebäuden vor allem zur Herstellung von Raumwärme und Warmwasseraufbereitung benötigt. Zwei Drittel der gesamten Gebäudeenergie wurden von Wohngebäuden, der Rest von Nichtwohngebäuden verbraucht.



Laut Angabe des Umweltbundesamtes lag 2020 der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendergieverbrauch in Deutschland bei rund 19 Prozent. Der Bruttoendenergieverbrauch zeigt den Endenergieverbrauch an Strom, Wärme und Kraftstoffen plus der Umwandlungs- und Übertragungsverluste an