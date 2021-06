Für Patrick Graichen ist die Sache klar: Nicht erst 2038, sondern schon 2030 werde das letzte deutsche Kohlekraftwerk vom Netz gehen, sagt der Direktor der grünen Denkfabrik Agora Energiewende, das sei eine einfache Rechnung. Jeder Kraftwerksbetreiber müsse sogenannte CO2-Emissionsrechte kaufen. Weil Europa diese Rechte verknappe, würden sie immer teurer – und der Betrieb der Kohlekraftwerke dadurch unrentabel. Manche schalteten deshalb früher ab. Gerade erst hätten die Stadtwerke Chemnitz beschlossen, dass sie ihr Braunkohlekraftwerk nicht 2029 stilllegten, sondern 2023, erklärt Graichen. "Und genau so geht das jetzt überall in der Republik los. Wir haben ja auch gesehen, wie Vattenfall sein modernes Kohlekraftwerk in Hamburg zur Schließung angeboten hat." 2030 sei mit der Kohle in Deutschland Schluss, prophezeit Graichen.

Ziel: Deutlich weniger CO2-Emissionen bis 2030

Was den Direktor der Denkfabrik in seiner Haltung bestärkt: Am Donnerstag wird der Bundestag das neue Klimaschutzgesetz beraten. Die Regierung will die deutschen CO2-Emissionen schon bis 2030 um 65 Prozent reduzieren – im Vergleich zu 1990. Graichen argumentiert: Das funktioniere nur ohne Kohle.

Die Regierung selbst beschreibt nicht konkret, wie sie dieses Ziel erreichen will. Sachsens Regionalminister Thomas Schmidt findet die Debatte um einen früheren Ausstieg deshalb müßig. "Für mich gilt der Kohlekompromiss bis 2038. Das ist so vereinbart. Und deshalb werden wir mit diesen bisher beschlossenen Planungen und Grundlagen auch so weiter arbeiten."