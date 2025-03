Viele Brücken in den Kommunen sind klein. Sie führen über Bäche, über Landschaftswege oder verbinden Häuser, die durch eine Bahnstrecke vom Rest des Dorfes getrennt sind. Es sind in der Regel keine großen Autobahnbrücken, über die Hunderttausende Fahrzeuge fahren.

Und doch ist so eine Brücke für jeden Einzelnen wichtig. Das zeigt eine Brücke über die Wipper im Landkreis Mansfeld-Südharz in Sachsen-Anhalt. Sie ist in einem solch desolaten Zustand, dass Müllabfuhr und Lieferverkehr einige Anwohner des Dorfes nicht erreichen können. Hier wird der Staat seiner Verantwortung nicht gerecht.