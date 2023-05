Um zu sehen, wie es besser laufen kann, lohnt sich ein Blick in unser Nachbarland Österreich und dessen Hauptstadt Wien. Gut, Österreich ist ein kleines Land und kann schon allein aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungsdichte und -struktur nicht 1:1 mit Deutschland verglichen werden. Aber was in Wien funktioniert, sollte auch in Berlin, Leipzig oder Dresden klappen. Aber die Wiener haben früh angefangen, für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen: Der Soziale Wohnungsbau hat in Wien eine rund 100-jährige Tradition. Und im Gegensatz zu anderen Großstädten in Europa hat die Stadt ihren über die Jahre gebauten Wohnungsbestand behalten und nicht an private Investoren verkauft.