Angespannte Finanzlage in Magdeburg

Der Deutsche Städtetag nennt Magdeburg als Beispiel für eine der Städte, die Projekte absagen oder Investitionen aussetzen müssen. In der Landeshauptstadt stehen Investitionen in Schulneubauten und die Schulsozialarbeit auf dem Prüfstand. Das vom Stadtrat beschlossene kostenlose Schülerticket, das in diesem Jahr eingeführt werden sollte, wurde bereits von der Kommunalaufsicht kassiert.

„Wir brauchen für die Steuerausfälle entsprechende Unterstützungen, um unseren Entwicklungsstand der Stadt in allen Facetten des täglichen Lebens, wie Wirtschaft, Kultur, Bildung, Sport, Soziales, erhalten zu können und weiter voranzutreiben“, so beschreibt Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper die aktuelle Lage in Magdeburg.

Im Haushalt der Stadt Magdeburg klafft ein Loch von 30 Millionen Euro. Bildrechte: imago/Christian Schroedter

Umfrage: Mehrheit der mitteldeutschen Kommunen plant Gebührenerhöhungen

Eine Erhöhung von Gebühren als Ausgleich für die fehlenden Einnahmen wird es in Magdeburg nicht geben. Zur Begründung erklärt Oberbürgermeister Trümper, das ginge nur „wenn die, von denen ich die Gebühren haben will, auch mehr Geld haben. Sonst würde ich ja Kindergarten-Eltern bestrafen und das machen wir auf gar keinen Fall“. Eine Erhöhung der Gebühren zum Schließen von Lücken sei „im Moment nicht der richtige Weg“, so Trümper.