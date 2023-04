Statistik 2022 Kommunen in Sachsen und Sachsen-Anhalt entgegen dem Bundestrend im Minus

Die Kommunen in Deutschland haben im vergangenen Jahr trotz höherer Ausgaben einen Überschuss von 2,6 Milliarden Euro erzielt. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, führten gestiegene Steuereinnahmen weiterhin zur Erholung der kommunalen Finanzlage. Dabei sei besonders der Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen ausschlaggebend gewesen. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer habe es dagegen einen Rückgang gegeben.