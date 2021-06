In den Tagen des Lockdowns hat Hertes auch neue Geschäftsideen erwogen, sich als Youtuberin ausprobiert, Kosmetik frei Haus geliefert. Doch das eigentliche Kerngeschäft, findet sie, könne eben nichts ersetzen. Das sieht auch Stammkundin Christina Stoppa so: "Kosmetik wird immer als Luxus bezeichnet und das ist es eben nicht. Es ist tatsächlich für die Seele, für die Psyche eine ganz wichtige Geschichte. Ich arbeite in einem Verein für Psychiatrie-Betroffene und ich bin froh, wenn ich dann da mal einen Platz habe, wo man sich nur um mich kümmert und wo es einem einfach gut geht."

Beate Hertes hört es mit einem Lächeln. Sie ist optimistisch, dass ihr Salon bald wieder so gut läuft wie früher. Bei den kleinen Läden um sie herum zweifelt sie. Der Lockdown habe vielen unnötig zugesetzt, findet sie. Viele hätten Kundinnen und Kunden an Onlineshops verloren. "Ich war vorige Woche im Stoffgeschäft meines Vertrauens. Es war 15 Uhr und ich war die erste Kundin an dem Tag. Und das sind diese Dinge, wo man sagt: Die Ansteckungsgefahr dort, wenn ich alleine in dem Laden bin ist geringer als im großen Supermarkt", erzählt Hertes.