Online-Shopping Gibt es bald keine kostenlosen Retouren mehr?

Der Modeversand Zalando hat lange mit dem Slogan "Schrei vor Glück oder schick es zurück" geworben. Kostenlose Retouren gehören im Mode-Online-Handel eigentlich zum Standard, sagt Marco Atzberger. Er ist am Kölner Handelsforschungsinstitut EHI Mitglied der Geschäftsleitung. "Der Kunde möchte eigentlich die Ware ausprobieren, er möchte sie sich wirklich anschauen und dann sendet er sie zurück. Die Entscheidung zum Kauf findet eigentlich erst im Wohnzimmer statt und nicht, wenn man auf den Kauf-Button beim Shop klickt." Gerade in Deutschland sei die Zahl der Retouren hoch. Auch weil hier im Vergleich zu anderen Ländern besonders viel auf Rechnung gekauft würde. Das Geld ist also noch nicht weg, wenn das Paket zuhause ankommt.