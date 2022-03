Der Berliner Polizei zufolge waren am Vormittag 50 bis 70 Lkw in der Nähe des Olympiastadions und des Ernst-Reuter-Platzes unterwegs, bis Mittag aber wieder abgefahren. Die Polizei in Brandenburg warnte vor Schleichfahrten von Lastwagen auf den Stadtautobahnen 10 und 111 des Berliner Rings.

Keine Blockaden in Berlins Innenstadt geplant

Ziel der Protestfahrten sei die Berliner Innenstadt, hatte einer der Initiatoren der dpa gesagt. Blockaden oder Staus seien dort aber nicht geplant, lediglich "Durchfahrten" von mehreren Hundert Lkw, deren Unternehmer sich an den Aktionen beteiligten. Sie forderten demnach eine Senkung der Mineralölsteuer.

Lkw-Protest schon am vergangenen Wochenende in Köln Bildrechte: dpa Kritisiert wird zudem ein Wettbewerbsnachteil, unter dem Spediteure vor allem im Grenzgebiet zu Polen litten, wo die Dieselpreise deutlich niedriger sind.



Branchenverbände wie der Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg distanzierten sich zwar von solchen Aktionen. Ähnliche Aufrufe zu Demonstrationen in Form von Lastwagen-Konvois gab es allerdings auch in anderen Gegenden in Deutschland, wovon etwa der WDR in Nordrhein-Westfalen berichtet.

"Beruhigung" der Preise auf hohem Nivau

Bei den Dieselpreisen deutet sich nach den extremen Anstiegen der vergangenen Wochen inzwischen eine Beruhigung an. Wie der ADAC mitteilte, verbilligte sich Diesel zuletzt um 1,5 Cent und kostete am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,29 Euro pro Liter. Das sind rund 62 Cent oder gut 37 Prozent mehr als noch vor dem Kriegsbeginn in der Ukraine am 24. Februar, als der Preis für Diesel nur knapp über 1,67 Euro lag.