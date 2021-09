Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer fordert nach der Bundestagswahl eine "Stunde der Wahrheit" bei der Energiewende. Bei der Eröffnung des 10. Ostdeutschen Energieforums in Leipzig sagte er, bei der Energiepolitik der Bundesrepublik müssten Konflikte mit Kompromissen gelöst werden.

Eine der ersten Aufgaben der neuen Bundesregierung müsse darin bestehen, "eine ehrliche Analyse vorzulegen: Wie weit kommen wir mit dem jetzigen Ausbau erneuerbarer Energien?", so Kretschmer. Was bedeute der Ausstieg aus der Kernenergie, was bedeute der Ausstieg aus der Braunkohle- und Steinkohleverstromung, und könne man die Versorgungssicherheit gewährleisten, das müsse analysiert werden.