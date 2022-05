Die Ukraine selbst sollte jedoch nicht auch die Gaslieferung als Druckmittel einsetzen mit der Drosselung des Transits durch die Pipeline Sojus, wie gestern passiert. Die Motive der Ukraine bleiben weiter unklar: Ob man damit die Bevölkerung in den Separatistengebieten um Luhansk treffen will oder Europa zwingen möchte, noch schneller aus russischen Gaslieferungen auszusteigen.

Bisher war der Krieg zwar für uns in Bildern präsent, in der Hilfe für die Flüchtlinge, in Waffenlieferungen, in dem unguten Gefühl der Angst vor einer Kriegsteilnahme Deutschlands. Doch nun kommt dieser Krieg mit dem Kampf um Energielieferungen in Wohnungen und Unternehmen an. Das wird die Nagelprobe, gerade auch für die Standhaftigkeit Europas.