Spediteur Detlef Benecke aus Wittenberge in Brandenburg hat genug. Er wisse nicht, wie er noch bis zum Sommer seine 30 Beschäftigten bezahlen soll: "Wir müssen jeden Morgen kalkulieren, ob es sich überhaupt noch lohnt rauszufahren." Für einen Liter Diesel hätte er heute Morgen an der Zapfsäule 2,34 Euro zahlen müssen.

Detlef Benecke vor einem LKW Bildrechte: Martina Bennecke Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass ein Ende des Preisanstiegs noch nicht in Sicht ist. Der Ukraine-Krieg belastet den ohnehin schon gestiegenen Ölpreis massiv. Da russisches Öl am Rohölmarkt kaum nachgefragt wird, steigen die Preise für das übrige schwarze Gold. Panikkäufe bei Heizöl und Personalmangel in der Transportbranche tun ihr übriges.



Erschwerend kommt hinzu, dass viele Lkw-Fahrer auf deutschen Straßen einen ukrainischen Pass haben und jetzt im Krieg ausfallen. Bei mindestens 7 Prozent der in Deutschland eingesetzten LKW saßen 2021 ukrainische Staatsbürger hinter dem Steuer, erklären die Branchenverbände.

Soforthilfe oder leere Regale

"Es ist Viertel nach 12. Wir haben keine Zeit mehr", sagt Dirk Engelhardt, Vorstandssprecher des Bundesverbands Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) am Donnerstag. Die Situation der deutschen Logistik und Transportbranche sei schon vor dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine sehr angespannt gewesen.

Die Suche nach der Spritpreisbremse