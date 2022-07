Nur wenige Kilometer entfernt vom Feld der Agrar GmbH Ziegelheim liegt die Altenburger Senf-Manufaktur. Jahrelang hatte das Unternehmen Senfkörner aus Russland bezogen. Doch schon Anfang des Jahres blieben die Lieferungen aus. Durch vorhandene Restbestände konnte die Produktion zunächst fortgeführt werden. Julia Jungbeck Ucar, Chefin der Altenburger Senf-Manufaktur, wandte sich noch im März an Sebastian Mahler. Sie fragte an, ob er die Lücke in der Senfkörnerlieferkette für sie schließen und mehr als die von ihm zunächst geplanten sieben Hektar Senfpflanzen anbauen könnte.

Bis zu 100 Tonnen Senfkörner sollen in diesem Spätsommer in der Region für die Altenburger Senf-Manufaktur geerntet werden. So viel wie noch nie zuvor. Sebastian Mahler ist mit dem bisherigen Ergebnis auf seinem Acker zufrieden: "Die Pflanzen stehen vernünftig, es sind schöne Senfkörner in den Pflanzen und wenn jetzt noch die notwendige Sonne gibt, für den Abreifeprozess, dann denke ich, werden wir hier ordentlich ernten können."