Man denkt ja, in so eine Biogasanlage kommt vor allem Abfall: Gülle, Mist, Stroh, vielleicht noch ein bisschen Mais. Das kann nicht viel kosten. Doch das sei falsch, sagt Thomas Balling. Er betreibt Biogasanlagen in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Für alles, was er darin vergäre, seien Preise und Transportkosten zuletzt gestiegen, erzählt Balling.