Christof Günther, Chef des Chemieparks in Leuna, führt neben der vielen Bürokratie noch eine ganze Reihe von weiteren Kritikpunkten an der Maßnahme an: "Das Programm ist gedeckelt und die Höchstbeträge, die dort angesetzt sind, sind zu niedrig. In der bisher vorliegenden Form ist es auch noch temporär eingeschränkt: Das heißt, es hat eine Laufzeit, die eigentlich auch nicht ausreichend ist."