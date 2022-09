Kostensteigerung Energiekosten setzen Kühlbranche unter Druck

Hauptinhalt

Zuhause gehören Kühl- und Gefrierschrank zu den größten Stromfressern. Da kann man sich vorstellen, was ganze Kühlhäuser an Energie verbrauchen. Unternehmen, die ihre Produkte viel kühlen müssen, klagen über immense Kosten. Sie haben sich nun in einem Offenen Brief an die Bundesregierung gewandt.