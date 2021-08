Können wir also ab dem 1. Januar 2022 wieder guten Gewissens unser Frühstücksei genießen? Möglicherweise ist es gar nicht so einfach, wie die Ministerin meint.

Klare Antwort: Wegen der Eier. 12,9 Milliarden Eier verbrauchen Deutsche pro Jahr. Für die Produktion werden fast 43 Millionen speziell für diesen Zweck gezüchtete Legehennen gehalten. Aber es schlüpfen nicht nur weibliche Küken, sondern auch männliche Küken, die sogenannten Bruderhähne. Sie werden aussortiert und getötet, weil sie später keine Eier legen. Und selbst wenn man sie aufziehen würde, der Hahn dieser Züchtungen taugt, weil er so schmächtig ist, auch nicht als Fleischlieferant. Das Tier ist also ein Abfallprodukt der Eierindustrie.

In der Brüterei von Markus Brormann und seiner Frau werden pro Jahr zirka drei Millionen Eier ausgebrütet, allesamt aus der Region. Die nächsten Eier werden kommende Woche geliefert. Es gibt viel vorzubereiten. Normalerweise seien 150 Eier in einem Kasten, 4.800 Eier pro Wagen, die allesamt schlüpfen. Die weiblichen Küken verkauft Markus Brormann an Aufzuchtbetriebe in der Umgebung, die männlichen, die sogenannten Bruderhähne also, werden gleich nach dem Schlüpfen nebenan mit C02 getötet, "eingeschläfert", und später in Falknereien verfüttert.