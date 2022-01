30 bis 40 Millionen Legehennenküken schlüpfen jährlich in Deutschland. Und etwa genauso viele Hahnenküken – die sind für den Markt allerdings überflüssig und damit ein Problem. Getötet werden dürfen sie jetzt nicht mehr. In den meisten Fällen werden die sogenannten Bruderhähne stattdessen aufgezogen. Immer noch besser, als sie am ersten Lebenstag zu töten, findet Lea Schmitz vom Deutschen Tierschutzbund: "Allerdings haben wir bei den Bruderhähnen wirklich das Problem, dass es aktuell keine Vorgaben gibt für die Haltung dieser Tiere und es gibt auch keine Vorgaben für die Schlachtung, und natürlich wird es auch mit den Kapazitäten eng, wenn jetzt auch noch die Hähne aufgezogen werden."