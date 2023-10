Studie KI für Wirtschaft auch im Osten große Chance

Am Spreeufer in der ehemaligen Frauenklinik der Charité hat sich Google in Berlin angesiedelt. Auf einer Pressekonferenz geht es hier um die Zukunft des Wirschaftsstandortes Deutschland. Das wichtigste Ergebnis einer Studie, die das Kölner Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zusammen mit dem Unternehmen erstellte, verkündet Philipp Justus, Deutschland-Chef von Google: Künstliche Intelligenz könne die Wirtschaft in Deutschland wieder in Gang bringen.

Vorteile in Ostdeutschland für Ansiedlungen und Expansionen

Justus rechnet vor: um 330 Milliarden Euro an Bruttowertschöpfung in Deutschland zu erreichen, müsste mindestens die Hälfte der hiesigen Unternehmen auf die Künstliche Intelligenz setzen. Für Sachsen sieht die Studie in dem Fall ein Potential von 12,4 Milliarden, Sachsen-Anhalt könnte mit 6,2 und Thüringen mit sechs Milliarden Euro dabei sein. Das sind keine Spitzenpositionen für die Mitte Deutschlands. Aber es gibt nach den Worten von IW-Direktor Michael Hüther Standortvorteile "in den neuen Bundesländern". So habe die Studie ergeben, dass dort noch "viel Fläche" aktiviert werden kann, "die ausweisbar und auch nutzbar ist" für Ansiedlungen oder Expansionen.