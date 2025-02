Beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stehen viele Mittelständler in Thüringen und Sachsen nach Ansicht eines Experten noch am Anfang. Sebastian Gerth vom KI-Hub Sachsen-Thüringen sagte, die Wirtschaft befinde sich bei KI in einer Orientierungsphase. Unternehmen beschäftigten sich zwar intensiv mit dem Thema. Konkrete Projekte gebe es aber bisher kaum.