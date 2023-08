Der Sprecher der Bundesagentur für Arbeit, Matthias Kleindienst sagt: "Die Aufgabenbewältigung in den Jobcentern kostet natürlich Geld, beispielsweise durch die Reform beim Bürgergeld. Wir müssen aber auch die Ukrainer, die jetzt neu in das SGB 2 hinzugekommen sind, gut betreuen. Dazu kommt noch die Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst." Es mache die Arbeit der Jobcenter nicht leichter, wenn es einerseits viele Aufgaben gebe und andererseits Kürzungen verkraftet werden müssten, sagt Kleindienst.

MDR AKTUELL hat in Jobcentern in Mitteldeutschland nachgefragt. Alle bestätigen die finanziellen Probleme – vor allem kommunale Jobcenter, die nicht der Bundesarbeitsagentur unterstellt, aber trotzdem von den Budgetkürzungen betroffen sind. So ist im Landkreis Harz die Rede von "erheblichen Kostensteigerungen in allen Bereichen".