Beim Blick auf die absoluten Zahlen zeigt sich indes, dass die Ladeinfrastruktur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Teil längst nicht so ausgebaut ist wie in anderen Teilen der Republik. So liegen Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils gut 31.000 Ladesäulen als Flächenländer an der Spitze. Dicht dahinter folgt Baden-Württemberg mit knapp 28.000 Punkten.