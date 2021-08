Katzek unterstützte die in dieser Woche von Bundespräsident Steinmeier gemachte Äußerung, dass an den ostdeutschen Industriestandorten niemand mehr vorbeikomme: "Gerade im Bereich der Elektromobilität ist Ostdeutschland das Zentrum geworden". Er verwies dabei auf die großen Werke von Volkswagen, BMW und die Ansiedlung von TESLA. Hinzu käme auch die bevorstehende Batterieproduktion von CATL in Thüringen.

Zu den Auswirkungen in der Automobilindustrie sieht Katzek eher Arbeitsplatzverluste in den verbrennerstarken Regionen wie Baden-Württemberg und Bayern: "Es werden Unternehmen nicht schaffen, und es werden auf der anderen Seite aber auch neue Unternehmen entstehen", so der ACOD-Geschäftsführer. Das sehe man am Beispiel CATL in Thüringen sehr konkret, die 2.000 Mitarbeiter bräuchten. Es seien in den letzten Jahren entgegen seiner Befürchtung weit weniger Unternehmen in die Insolvenz gegangen.