Bayern, NRW und Baden-Württemberg an der Spitze

Beim Blick auf die absoluten Zahlen zeigt sich indes, dass die Ladeinfrastruktur in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zum Teil längst nicht so ausgebaut ist wie in anderen Teilen der Republik. So liegen Bayern und Nordrhein-Westfalen mit jeweils gut 31.000 Ladesäulen als Flächenländer an der Spitze. Dicht dahinter folgt Baden-Württemberg mit knapp 28.000 Punkten.

Auch wenn man die unterschiedlichen Einwohnerzahlen berücksichtigt, bestätigt sich dieser Eindruck. Während beispielsweise in Bayern zwar gut dreimal so viele Menschen wie in Sachsen leben, gibt es dort trotzdem mehr als fünfmal so viele Ladesäulen.

Urteil des EuGH erwartet Am kommenden Dienstag will der Europäische Gerichtshof ein Urteil zu Ladesäulen an deutschen Autobahnraststätten sprechen. Die Firma Fastned Deutschland beanstandet, dass die bundeseigene Autobahn GmbH die Errichtung von Ladeschnellpunkten auf Raststätten ohne Ausschreibung der Autobahn Tank & Rast GmbH und der Ostdeutschen Autobahntankstellen GmbH übertragen habe. Diese betreiben etwa 90 Prozent der Tankstellen und Raststätten an den Bundesautobahnen.

Geringerer E-Auto-Anteil in Mitteldeutschland

Unterschiede gibt es nicht nur bei der Ladeinfrastruktur, sondern auch bei der Zahl der Elektroautos auf den Straßen. So waren im vergangenen Herbst nach Angaben des Kraftfahrtbundesamtes in Sachsen insgesamt 37.200 batteriebetriebene Elektroautos zugelassen. In Sachsen-Anhalt waren es knapp 18.700, in Thüringen 21.200.

Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen waren zum gleichen Zeitpunkt 350.000, in Bayern 305.000 und in Baden-Württemberg 258.000 Elektroautos zugelassen. Dort machten die E-Autos einen Anteil von 3,3 bis 3,7 Prozent am gesamten Pkw-Bestand aus. In Sachsen sind es hingegen nur knapp 1,7, in Sachsen-Anhalt 1,5 und in Thüringen knapp 1,8 Prozent.

Die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos war 2024 bundesweit eingebrochen. Auch in Mitteldeutschland zeigte sich dieser Trend: So wurden in Thüringen nach Angaben des Statistischen Landesamtes im vergangenen Jahr 4.118 elektrisch angetriebene Autos zugelassen. 2023 waren es noch 6.328.