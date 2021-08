Schlechte Ernte Landwirte beklagen wechselhaften Sommer

Der Sommer war bisher ziemlich durchwachsen und es hat viel geregnet. Für die Landwirte, die in den letzten Sommern mit viel Dürre zu kämpfen hatten, könnte es in diesem Jahr besser gelaufen sein. Tatsächlich sieht es auf den Feldern gerade aber nicht so gut aus. Zwar gab es in diesem Jahr genügend Niederschlag, allerdings hätten die Sonne und die Temperaturen gefehlt. Außerdem erschwert der Niederschlag gerade jetzt die Ernte.