Der Einsatz von Pestiziden sei ein großes Problem für Bestäuber wie Bienen, sagt Felix Ekardt, Vorsitzender vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Sachsen. Die Forschung zeige, dass die Artenvielfalt darunter leide. Der Vorschlag des Hörers geht Ekardt nicht weit genug: "Wenn man jetzt den Pestizideinsatz reduzieren will, ist es eine sehr milde Idee, das nur ankündigen zu lassen, weil das Grundproblem ist nicht so sehr die Ankündigung allein, sondern dass wir überhaupt diese Mengen an Pestiziden einsetzen."