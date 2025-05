Das frische Stroh raschelt unter Martin Becks Schuhen beim Gang durch die sauber gezogenen Reihen von Erdbeerpflanzen: "Wir sind jetzt hier auf unserem Erdbeerfeld in Werschen und stehen vor unserer letzten Sorte. Die ist erst so weit gewachsen, dass die Blütenstände nach oben kommen und noch gar keine Blüten wahrnehmbar sind." Beck ist Landwirt, sein Familienbetrieb liegt in Hohenmölsen, im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Sie bauen Weizen, Zuckerrüben, Raps an und bewirtschaften jede Saison sieben Erdbeerfelder zwischen Leipzig, Halle und Zeitz.