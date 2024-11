Aber auch ein geringerer Bodendruck verdichte eben auf lange Sicht die Böden, wendet Frank Reinicke ein. Er ist Chef des Instituts für nachhaltige Landwirtschaft in Halle an der Saale. Der Boden habe eine natürliche Tragfähigkeit und solange diese nicht überreizt werde, passiere nichts. Aber natürlich werde die Tragfähigkeit durch die großen Maschinen stark beeinträchtigt und teilweise überreizt.



Dann bilde sich unter der Bodenoberfläche eine stark verdichtete Schicht und die angebauten Kulturpflanzen kämen nicht annähernd an ihren normalen Ertrag, erklärt Reinicke: "Die ernähren sich über die Wurzeln und müssen sozusagen den Boden erschließen, um an ihre Nährstoffe zu kommen." Sei der Boden verdichtet, könnten die Pflanzen "das, was sie brauchen – Nährstoffe und so weiter – nicht aufnehmen".