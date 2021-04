Langzeitarbeitslosigkeit Mehr als 750.000 Arbeitslose länger als vier Jahre ohne Job

Fast die Hälfte aller Hartz-IV-Empfänger ist bereits seit vier Jahren oder länger ohne Arbeit. Der Anteil der Betroffenen liegt in Ostdeutschland höher als in den westdeutschen Bundesländern. Besonders viele Langzeitarbeitslose gibt es in Görlitz.