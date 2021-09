Bei den Förderprogrammen werden nicht nur Lastenfahrräder selbst unterstützt und anteilig bezahlt. Neben dem Standardmodell Cargobikes fördern die Länder auch Lastenpedelecs, also Fahrräder mit elektronischem Antrieb sowie Stellplatz-Infrastrukturen. Da die Lastenfahrräder mehr Platz wegnehmen als ein herkömmliches Rad, braucht es Orte, an denen die kleinen Ersatzautos geparkt werden können. All das beinhalten die Förderungen der Bundesländer in Mitteldeutschland.

Da sich nun nicht jeder ein eigenes CargoBike fördern lassen kann und will und selbst gar keinen Platz hat um die großen Drei/Vierräder unterzustellen, gibt es mittlerweile einige Möglichkeiten, trotzdem nicht auf ein Lastenfahrrad verzichten zu müssen. Der ADFC bietet sowohl in Sachsen als auch in Sachsen-Anhalt kostenlose Leihlastenräder an. In Leipzig gibt es bereits zwei, in Dresden 17, in Magdeburg vier und in Halle immerhin schon eins. Laut Martin Hoffmann vom ADFC Sachsen-Anhalt ist die Nachfrage riesengroß. Das kann man am Buchungskalender auf der Website des ADFC erkennen. Hier kann man sich für die Leihe eintragen.