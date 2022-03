MDRfragt Große Sorge vor weiter steigenden Lebensmittelpreisen

Die Preise vieler Lebensmittel sind zuletzt stark gestiegen. Beim täglichen Einkauf muss immer tiefer in ihre Taschen gegriffen werden. Mehr als ein Drittel der Menschen in Mitteldeutschland empfindet die derzeitigen Preise als zu hoch. Jeder Vierte legt sich Vorräte an. Außerdem wollen viele ihr Kaufverhalten ändern, indem sie etwa verstärkt Preise vergleichen.