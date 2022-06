Der Ökonom betonte, die Erfahrung mit der temporären Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 zeige, dass 70 Prozent der Steuersenkung an Konsumenten weitergegeben worden seien. Eine temporäre Steuerbefreiung bei bestimmten Lebensmitteln "wäre für den Staat günstiger als der Tankrabatt".

Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir hat sich für Steuererleichterungen bei Lebensmitteln ausgesprochen. Am Wochenende wiederholte der Grünen-Politiker in der "Welt am Sonntag" seine entsprechende Forderung.



Özdemir sagte, ihm mache die aktuelle Preisentwicklung bei Lebensmitteln aufgrund des Ukraine-Kriegs Sorgen. Er sagte sogar, er sei dafür, die Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte zu streichen. Davon würden vor allem einkommensschwache Haushalte profitieren. Außerdem würde ein zusätzlicher Anreiz für eine gesündere Ernährung geschaffen. Der Minister räumte aber zugleich ein, dass der Vorschlag "nicht bei allen Koalitionspartnern Begeisterungsstürme" auslösen werde.