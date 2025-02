Leiharbeiter werden in vielen verschiedenen Bereichen beschäftigt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit gehören zu den häufigsten Berufgsgruppen zum Beispiel Tätigkeiten in der Lagerwirtschaft, bei der Post, in der Metallbearbeitung, im Gesundheitswesen, im Büro, in der Gastronomie, in der Altenpflege oder in der Reinigung.