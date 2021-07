Das Werk Breitungen sei das einzige verbliebene vollwertige Leuchtstoffwerk in Europa, erläutert Eisenberg. Sonst sei das alles nach Asien gewandert: "Wir stellen LED-Leuchtstoffe her, Sicherheitspigmente. Und ganz wichtig: Leuchtstoffe für Besonnungslampen. Das ist eine Spezialität. Stellt kein anderes Unternehmen in der Welt her. Also wenn Sie sich mal ins Solarium legen: unsere Leuchtstoffe, an uns denken."

Wolfgang Eisenberg Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Für seine Produktion benötigt die Breitunger Fabrik diverse Chemikalien. Und von denen kauft Eisenberg ein paar wenige auch in Entwicklungsländern ein, wie in Peru.



Doch durch das Lieferkettengesetz, befürchtet er, werde das schwieriger. Eisenberg sagt: "Wir müssten unsere ganze Lieferkette durchleuchten, ob nicht in diesen Ketten Materialien hergestellt werden, in Ländern, wo man vermuten kann, dass die Arbeitsbedingungen nicht so sind wie in Europa. Ich müsste mich im Grunde genommen dann in dieses Entwicklungsland begeben oder müsste einen Mitarbeiter von mir dahin schicken."