Die Bundesregierung hat sich auf weitere Hilfen für Unternehmen geeinigt, die unter den Folgen des Ukraine-Krieges leiden. Das teilten Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit. Vorgesehen sind demnach Zuschüsse in Höhe von bis zu fünf Milliarden Euro. Hinzu kommen mit einer Bundesgarantie unterlegte Kreditlinien der staatlichen KfW mit einem Volumen von insgesamt bis zu 100 Milliarden Euro. Lindner und Habeck zufolge geht es vor allem um energieintensive Branchen, die "von den Sanktionen oder dem Kriegsgeschehen betroffen sind". Die Maßnahmen sollen nach dem Willen der Bundesregierung zum 1. Juni eingeführt werden und auf dieses Jahr befristet sein.

Lindner hatte am Morgen im Bundestag erklärt, der Krieg in der Ukraine und die im Zuge dessen gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen würden das Wachstum bereits deutlich drücken. Deswegen müsse Firmen geholfen werden. Nichtstun sei in dieser Lage keine Option.