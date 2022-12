Betroffen vom Lkw-Stellplatzmangel sind auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Bundesvergleich sei der Anteil des Schwerverkehrs am Gesamtverkehr in Mitteldeutschland sogar am größten, so Tino Möhring von der Niederlassung Ost der Autobahn GmbH, die für die Instandhaltung der mitteldeutschen Autobahnen zuständig ist. Kein Wunder, denn der Lkw-Transitverkehr von Ost- nach Westeuropa sowie von Süd- nach Nordeuropa nutze sehr stark die A4 und die A9, so Möhring.

Folglich sei der Bedarf an Lkw-Stellplätzen hoch, sagt er: "Momentan ist es so, dass wir etwas weniger als 10.000 Stellflächen im Niederlassungsgebiet haben. Dem gegenüber steht ein errechneter Bedarf von etwas mehr als 12.000. Jetzt könnte man denken: Na gut, bauen wir 2.000 oder 3.000 Stellflächen – doch so einfach ist das nicht."

Problem beim Neubau