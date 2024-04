LNG also "Liquified Natural Gas" ist verflüssigtes Erdgas, das aus anderen Staaten importiert werden kann. Gefördertes Erdgas wird auf -162° C heruntergekühlt und so in den flüssigen Aggregatzustand versetzt. So wird der Energieträger verdichtet und kann von Spezialschiffen in großen Mengen transportiert werden. Am Zielort angekommen wird das LNG wieder in den gasförmigen Zustand zurückversetzt und kann dann durch Pipelines weitertransportiert werden.